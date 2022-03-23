Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediyeler Reformu konusunda hükümeti eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ülkeyi, “kontrolsüz biçimde yokuş aşağı inen bir kamyon gibi idare ettiğini” savunarak, hükümet halkın fakirleşmesinin engellenmesi yönünde hiçbir tedbir almazken “belediyeler battı, reform yapalım” dediğini ancak halkı nelerin beklediğini açıklamadığını öne sürdü.

Belediyelerin neden battığını soran Elmalı, “ Kimler bu belediyeleri batırırken siyasi rant elde etme gayesi ile gerek kadrolu, gerek taşeron-paravan şirket kurarak istihdam yapmıştır? Hiç sorgulamadan, hesap sormadan, bu gerçekler dağ gibi ortada dururken faturayı zam yaparak halka kesmek istenmektedir” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına müşavir hakkı tanınarak devletin kamburunu daha da büyütmenin çözüm değil, rüşvet niteliğinde olduğunu iddia eden Elmalı, “Emekçiler sokağa atılacak, işsiz, aşsız bırakılacak ve bunun adı reform mu olacaktır? Bunun adı; çaresiz durumdaki emekçiye “ ‘vurun abalıya’ dercesine kazık atmaktır” iddiasında bulundu.

Elmalı, ülkede ve dünyada devam eden pandeminin etkisi, bir yandan da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ekonomik daralmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, önceliği halk olan ülkelerde dar gelirliyi, asgari ücretliyi, küçük işletmeleri, esnafı düşünerek adımlar atıldığını, temel ihtiyaçların devletçe karşılanmaya çalışıldığını, kamusal hizmetlere yatırım yapıldığını kaydetti.

Elmalı, ülkede ise emekçiden kesilerek “tasarruf-reform” adı altında hakın gözden çıkarıldığını iddia etti.

Elmalı, “Kişi başı düşen gelirin yoksulluk-açlık sınırına düşmesi ile tüketimin azaldığı, yatırımın yapılamadığı, üretimin dibe vurduğunun görmezden gelinmesi, devletin gelirini arttırmak için çalışma yapılacağına, vergi ödemeyen kaymak tabakadan vergi almak için çalışılacağına, bütün yükün halka yüklenmesi için kollar sıvanmıştır” iddiasında bulunarak, “halkın fakirleştirilmesi için yapılanların kabul edilebilir olmadığını” ifade etti.

Elmalı, “Ülkemizde hastanelerde ilaç yok, sağlık hizmeti dibe vurmuştur! Akaryakıt, süt, ekmek, tüp gaz başta olmak üzere iğneden ipliğe zam yapılmaktadır. Halkın alım gücü her geçen gün düşmekte…”diyerek, sermaye ile iş birliği içinde halkı fakirleştirmeye devam ettiğini iddia ettiği hükümete, bahane arkasına sığınmadan toplumdaki çıkmaza çözüm bulma çağrısı yaptı.

Her alanda çöküş yaşandığını savunan Elmalı, halkın ve emek örgütlerinin bu çöküşe izin vermeyeceğini, ülkenin sahipsiz olmadığını ifade etti.