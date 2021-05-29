KTHEB’ten anlamlı açılış

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla bugün (29 Mayıs 2021 Cumartesi) çoçuk oyun parkı açılışı ve anma töreni düzenledi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla bugün saat 10.30’da çoçuk oyun parkı açılışı ve anma töreni gerçekleştirdi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği bahçesine yapılan çocuk oyun parkının açılışına yoğun katılım oldu. KTHEB Başkanı Ali Bolat ve Yönetim Kurulu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi Sorumlu Hekimi Erdem Beyoğlu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhemşiresi Teslime Akbaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhemşiresi Şerife Bekai, Bülent Ecevit Rehebilitasyon Merkezi Başhemşiresi Hatun Ayar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi Sorumlusu hemşire Özlem Yorgancı, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları törende hazır bulundu.

KTHEB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Reşat Karakahraman’ın açılış konuşmasının ardından KTHEB Başkanı Ali Bolat söz olarak günün anlam ve önemini anlattı.



Bolat: Vefa önemlidir

KTHEB Başkanı Ali Bolat “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu ile aldığımız karar neticesinde kurumumuzda kalıcı eserler bırakmaya karar verdik. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği bahçesinde Merhume Şerife Örs Özer hemşirenin adının yaşayabileceği çocuk oyun parkı yapmayı ve Cengiz Topel Hastanesi’nde merhum hemşire Enver Bozkurt adının yaşatılacağı 60 kişilik konferans toplantı binası yapılmasına karar kıldık. Bizler kesinlikle kardeşlerimizin sadece nefes aldığı sürece bizlerle olmasını istemiyoruz. Arkadaşlarımızın anısını her zaman yaşatmak istiyoruz. Her şeyden önce vefa çok önemlidir. 2 arkadaşımız adına kalıcı birer eser bırakmak istedik. Bu sebeple Sağlık Bakanımıza, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne, Cengiz Topel Hastanesi’ne ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Her kararımız da yanımızda olduklarını her zaman göstermişlerdir.” dedi.

“Adının yaşatılmasını istedik”

Bolat sözlerine şu şekilde devam etti, “10 yıl boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde halka hizmet etmiş KTHEB Üyesi olan, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in 2017 yılında üzücü vefatından dolayı merhume meslektaşımızın adının yaşatılabilmesi için çocuk oyun parkına adını verdik. Çocuk Hastalarımız poliklinik hizmeti alırken güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği hasta çocukların kontrolleri öncesi moral ve motivasyonu yüksek tutmak adına kullanılmasını istedik. Merhumenin ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

Memnuniyetlerini dile getirdiler

Ali Bolat’ın konuşmanın ardından Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi sorumlu hekimi Erdem Beyoğlu düzenlenen açılış ve anma töreninin anlam ve önemine vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Emiroğlu: KKTC çocuklarının kalbi de bu parkta atacak

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in kız kardeşi Fatma Emiroğlu konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini aktardı. Emiroğlu açılış ve anma töreninde katkısı olan herkese teşekkür etti. Rahmetli kız kardeşinin çocukları çok sevdiğini, bu sebeple yapılan bu çocuk parkının anlam ve değerinin çok daha kıymetli olduğunu sözlerine ekledi. Zaman zaman duygusal anlarında yaşandığı konuşma da Merhume Şerife Örs Özer’in Kardiyoloji servisinde hizmet ettiğini ve zamanında söylediği bir sözü dinleyicilere aktardı. Rahmetli “KKTC’nin kalbi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde atıyor” derdi. Artık KKTC çocuklarının kalbi de bu parkta atacak. Gülüp, eğlenip, mutlu olacaklar diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kardiyoloji servisi arkadaşlarını unutmadı

Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle çocuk oyun parkının açılışı gerçekleştirildi. Sosyal mesafenin de korunduğu anma töreni ve çocuk oyun parkı açılışında iyi temenniler belirtildi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji servisi olarak Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in ailesine çiçek takdim edildi.

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer kimdir?

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer, 2017 yılında üzücü bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. 10 yıl boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde halka hizmet vermiştir, KTHEB Üyesi olan Merhume Hemşire iş ahlakı ve yardımseverliğiyle çevresinin takdirini toplamıştır.