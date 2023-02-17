KTGB’den Dayanışma Platformu’na depremzedeler için maddi destek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), depremzedeler için bin adet konteyner konut yapımı amacıyla kampanya başlatan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) maddi destekte bulundu.

KTGB Başkanı Emin Akkor ve Mali Sekreter Aytuğ Türkkan bağış çekini, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a takdim etti.

Erçin Tekakpınar, ülkenin saygın ve önemli bir kuruluşundan gelen bu maddi desteğin anlamlı olduğunu dile getirerek, “Gelen destekler bizim motivasyonumuz açısından çok önemlidir. Platform olarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.