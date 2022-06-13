KTFF, Zehra Borazancı’yı tebrik etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Kadınlar Ligi’nde şampiyon olan Gaziantep ALG Spor’un Kıbrıslı Türk futbolcusu Zehra Borazancı için tebrik mesajı yayınladı.

Mesaj şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen 2021-2022 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen Gaziantep ALG Spor, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Uzun yıllardır ülkemizi Türkiye’de gururla temsil eden ve ALG Spor forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Zehra Borazancı da bizi bir kez daha gururlandırmıştır. Zehra’nın Türkiye’deki profesyonel yaşama ayak uydurması ve takımının şampiyonluğunda ortaya koyduğu katkılar, Kıbrıs Türk sporcusunun fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin göstergesidir. Bu bağlamda başta Zehra Borazancı olmak üzere, ALG Spor takımını şampiyonluklarından dolayı tebrik ederiz.”