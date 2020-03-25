KTEZO: İşletme ve kişilerin banka borçlarında en az 6 aylık bir öteleme talebinde bulunduk

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri savunurken ve bunlara da uyarken, en az 6 aylık ekonomik tedbirlerin de peşi sıra gelmesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Bugün, o aşamaya çoktan gelmiş bulunuyoruz.

Salgınla ilgili bölgedeki yayılma dikkate alındığında, insan yaşamı ile ilgili olması gereken ekonomik tedbirlerin de uzun vadeye yayılması gerektiği açıktır.

Bu çerçevede, ekonomik tedbirlerle ilgili önerilerimizi yapmış ve tüm toplantılarda dile getirmiş bulunuyoruz. Sorumluluk hepimizde olmakla birlikte, hükümetin alacağı kararların kapsamlı, adil ve vicdanları sızlatmayacak önlemler olması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyoruz.

Bu arada, aldığımız karar çerçevesinde, işletme ve kişilerin banka borçlarında en az 6 aylık bir öteleme talebinde bulunmuştuk. Bu öteleme yapılırken faiz işletilmemesi esastır. Dolayısı ile bu aşamada bankalardan gelen çağrılara kulak asılmaması noktasında bir kez daha uyarı yapma gereği duyuyoruz.

Ayrıca, hala daha borçlarla ilgili faiz indirimini ısrarla talep ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

KTEZO Yönetim Kurulu