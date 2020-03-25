Ekonomi

KTEZO: İşletme ve kişilerin banka borçlarında en az 6 aylık bir öteleme talebinde bulunduk

25 Mart 2020
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri savunurken ve bunlara da uyarken, en az 6 aylık ekonomik tedbirlerin de peşi sıra gelmesi gerektiği üzerinde durmuştuk. Bugün, o aşamaya çoktan gelmiş bulunuyoruz.

Salgınla ilgili bölgedeki yayılma dikkate alındığında, insan yaşamı ile ilgili olması gereken ekonomik tedbirlerin de uzun vadeye yayılması gerektiği açıktır.

Bu çerçevede, ekonomik tedbirlerle ilgili önerilerimizi yapmış ve tüm toplantılarda dile getirmiş bulunuyoruz. Sorumluluk hepimizde olmakla birlikte, hükümetin alacağı kararların kapsamlı, adil ve vicdanları sızlatmayacak önlemler olması gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyoruz.

Bu arada, aldığımız karar çerçevesinde, işletme ve kişilerin banka borçlarında en az 6 aylık bir öteleme talebinde bulunmuştuk. Bu öteleme yapılırken faiz işletilmemesi esastır. Dolayısı ile bu aşamada bankalardan gelen çağrılara kulak asılmaması noktasında bir kez daha uyarı yapma gereği duyuyoruz.

Ayrıca, hala daha borçlarla ilgili faiz indirimini ısrarla talep ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

KTEZO Yönetim Kurulu




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

18 Mart 2020
Photo of İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

18 Mart 2020
Photo of Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

18 Mart 2020
Photo of Creditwest Bank: Dijital para transferlerinden ücret alınmayacak

Creditwest Bank: Dijital para transferlerinden ücret alınmayacak

18 Mart 2020
Photo of Creditwest Dijital’de transfer ücreti alınmayacak

Creditwest Dijital’de transfer ücreti alınmayacak

17 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Şu anda herhangi bir kesinti söz konusu değil

Amcaoğlu: Şu anda herhangi bir kesinti söz konusu değil

17 Mart 2020
Photo of Faiz kararı sonrası Dolar 6.49’a yükseldi

Faiz kararı sonrası Dolar 6.49’a yükseldi

17 Mart 2020
Photo of Atakom LTD. “Önce sağlık” dedi

Atakom LTD. “Önce sağlık” dedi

17 Mart 2020
Photo of Dolar 6.45’i geçti

Dolar 6.45’i geçti

17 Mart 2020
Photo of Koronavirüs piyasaları sert vurdu, işte son durum

Koronavirüs piyasaları sert vurdu, işte son durum

16 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı