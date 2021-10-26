KTEB ile UKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği – KTEB ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – UKÜ arasında danışmanlık ve eğitim faaliyetleri konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokol çerçevesinde eğitim ve araştırma programları oluşturulacak.

Protokolün amacının, üniversite öğretim üyeleri, özelde UKÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, genelde ise tüm UKÜ öğrencileri ve KTEB üyesi eczacılar arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğu kaydedildi.

Protokolle, bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlama; toplum sağlığına hizmet etme, bilimsel amaçlı düzenlenecek olan organizasyonlarla, deneyimlerini tarafların birbirlerine aktarmasının hedeflendiği kaydedildi.