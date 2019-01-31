KTAMS, Hükümeti yasaları uygulamaya davet etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), özelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı genelde ise Hükümeti yasaları uygulamaya davet ederek çalışanlara fazla kesintileri iade edilerek mağduriyetleri giderilinceye kadar konunun takipçisi olacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Yasası’nın 7(4) maddesine göre devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolarda görev ifa eden çalışanların kendi hesaplarına ödedikleri primlerde işsizlik sigortası primi ödememesi gerektiğini anımsattı.

Bengihan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinin 2(B) fıkrasına ve Yüksek İdare Mahkemesi 14/2012 sayılı dava sonucuna binaen 1 Ocak 2008 tarihinden önce hangi sosyal güvenlik sistemine tabii olduğuna bakılmaksızın kendi özel yasaları altında emeklilik hakları düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında asıl ve sürekli kadro ve görevlerde çalışmaya başlayanlar Sosyal Güvenlik Yasası kurallarına tabii görev ifa etmek zorundadırlar.

Oysa ki bugün kendi özel yasaları altında emeklilik hakları düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında asıl ve sürekli kadrolarda çalışan bir çok kişiden işsizlik sigortası primi kesilmekte ve onlarca çalışandan fazla para tahsil edilmektedir.”