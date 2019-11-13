Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptıklarından dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray’a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez Beyaz Saray’da bir araya gelmiş oldu.

Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi TSİ 20.13’te başladı. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Trump’ın eşi Melania Trump da yer aldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından resmi törenle karşılanıyor https://t.co/n8aK2YPNGT — AA Canlı (@AACanli) November 13, 2019

Trump, görüşme öncesi Oval Ofis‘te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

‘Ateşkes korunuyor’

Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma sonucu sağlanan “ateşkesin” korunduğunu belirten Trump, “Kürtler ile konuşuyoruz, gayet memnun görünüyorlar” dedi.

“7 bin mil” ötedeki sınırlar hakkında korkmak istemediğini belirten Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a (Türkiye -Suriye sınırı) yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Trump, bölgedeki sorunun tarihi anladığını belirterek, “Onların (Türkiye ile sorunlarını anlıyorum. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye’den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil” ifadesini kullandı.

“İkili ticaret hacmi kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir”

Türkiye ile ABD’nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, “Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir” dedi.

ABD’nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi‘yi yakaladığını vurgulayan Trump, “Türkiye de IŞİD tutuklularını izliyor ve son dönemde 100’den fazla IŞİD savaşçısını yakaladı” diye konuştu.

“S-400 ve F-35 konusunu da konuşacağız”

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik azil soruşturmasını “cadı avı” sözleriyle niteledi ve soruşturma kapsamındaki kamuya açık oturumları izlemediğini belirtti.

Erdoğan: Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız

Görüşme öncesi açıklamada bulunmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” ifadelerini kullandı.