Kraliçe Elizabeth’in kuzenine cinsel taciz suçundan hapis cezası verildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ikinci kuşaktan kuzeni Simon Bowes-Lyon, taciz davasında 10 ay hapis cezası aldı. Lyon, kraliyetin kuşaklar boyu kullandığı İskoçya’daki Glamis Kalesi’nde 26 yaşındaki misafire cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyordu.

10 AY HAPİS

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ikinci kuşaktan 34 yaşındaki kuzeni Simon Bowes-Lyon, İskoçya’daki Glamis Kalesi misafiri bir kadına tacizde bulunmaktan ceza aldı. 26 yaşındaki kadının “kaba, kötü ve korkunç biri” diye nitelendirerek kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Lyon, dün 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Genç kadının, Glamis Kalesi’ndeki bir davette yorulup odalardan birinde uyumaya giderken yanına sokulup 20 dakika boyunca cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı kraliyet mensubu, geçen ayki duruşmada suçunu kabul etmişti. Genç kadının iddiasına göre saldırgan, cinsel tacizde bulunduğu, kıyafetini çıkarmaya çalıştığı mağdura, kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için baskı yapmıştı.

“MAZERETİ OLAMAZ”

Odada kadını yatağa ittiğini ve duvara sıkıştırdığını kabul eden kraliyet üyesi, 20 dakikalık saldırı sırasında sarhoş olduğunu, ancak alkolün suçunun bir mazereti olamayacağını itiraf etmişti.

SUÇLU LİSTESİNDE

Cinsel saldırı mağduru kadından özür dileyen Lyon, duruşmada kefaletle serbest bırakılırken “Seks suçluları listesi”ne alınmıştı. Ancak karar duruşmasında hapis cezası almaktan kurtulamadı.

KRALİYETİN TACİZ SKANDALLARIYLA İMTİHANI

İngiltere Kraliçesi’nin, adı “cinsel istismar” iddialarıyla gündeme gelen küçük oğlu Prens Andrew, cinsel taciz suçundan hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’in arkadaşıydı. ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, çocuklara cinsel istismarda bulunmak, 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptırmakla suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, cezaevinde ölü bulunmuş, Epstein’ın intihar ettiği açıklanmıştı.

17 YAŞINDAKİ KURBAN

Epstein’ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 yılında, daha sonra 2002 yılında New York’ta, Londra’da ve Epstein’in ABD Virjin Adaları’ndaki özel mülkünde Prens Andrew’la cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti. Prens Andrew, hakkındaki iddiaları yalanlamak için BBC’ye verdiği röportajda inandırıcı bulunmamıştı. Taciz skandalı neticesinde Andrew’in kraliyet görevlerine son verilmiş, Buckingham Sarayı’ndaki ofisi kapatılmıştı.