Koşu etkinliği düzenlenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Koşu etkinliği düzenlenecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Koşu etkinliği düzenlenecek

Kıbrıs’ın “Craft Bira” firması Brewart ile 568 Endurance işbirliğinde organize edilen koşu etkinliği, 17 Mart Pazar günü yapılıyor.

Kömürcü’deki BrewArt üretim fabrikasında düzenlenecek etkinlik sabah 9:30’da başlayacak. Organizasyon koşusuyla başlayıp, saat 11:30’da ülkemizin başarılı DJ’lerinden Mr. Joker’in performansı ile bira festivaline dönüşecek.


Koşu etkinliği tamamen bir pazar etkinliği olarak düşünülürken, yarış formatında olmayacağı açıklandı. Etkinliğe kayıtlar birtikritim.com/brewartkayit sitesinden yapılabileceği ifade edilirken, kayıtların tamamen ücretsiz olduğunun da altı çizildi.

 

Program:

Saat 09:00 Brewart Üretim Fabrikası’nda Buluşma

Saat 09:15 Briefing

Saat 09:30 6K ve 15K Koşularının Başlangıcı

Saat 10:15 6K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:15 15K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:30 Mr. Joker Canlı Performansı

Saat 13:30 Etkinlik Kapanış

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Tags:“Craft Bira” firması Brewart ile 568 Endurance işbirliğinde organize edilen koşu etkinliği
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