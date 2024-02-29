Koşu etkinliği düzenlenecek

Kıbrıs’ın “Craft Bira” firması Brewart ile 568 Endurance işbirliğinde organize edilen koşu etkinliği, 17 Mart Pazar günü yapılıyor.

Kömürcü’deki BrewArt üretim fabrikasında düzenlenecek etkinlik sabah 9:30’da başlayacak. Organizasyon koşusuyla başlayıp, saat 11:30’da ülkemizin başarılı DJ’lerinden Mr. Joker’in performansı ile bira festivaline dönüşecek.

Koşu etkinliği tamamen bir pazar etkinliği olarak düşünülürken, yarış formatında olmayacağı açıklandı. Etkinliğe kayıtlar birtikritim.com/brewartkayit sitesinden yapılabileceği ifade edilirken, kayıtların tamamen ücretsiz olduğunun da altı çizildi.

Program:

Saat 09:00 Brewart Üretim Fabrikası’nda Buluşma

Saat 09:15 Briefing

Saat 09:30 6K ve 15K Koşularının Başlangıcı

Saat 10:15 6K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:15 15K Koşusunun Tahmini Bitişi

Saat 11:30 Mr. Joker Canlı Performansı

Saat 13:30 Etkinlik Kapanış