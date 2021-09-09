Koruşan: İntihar önlenebilecek bir davranıştır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) Uzman Psikoloğu Huriye Koruşan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10 Eylül tarihinin ‘Dünya İntiharı Önleme Günü’ olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu günün dünyada insan hayatını tehdit eden, kişinin bilinçli olarak kendi yaşamına son verme davranışı olan intihar konusunda farkındalık yaratmak ve intihar davranışının, önlenebilecek bir davranış olduğunu vurgulamak amacıyla belirlendiğini kaydetti.

İntiharın sadece bireyi değil, aile, sosyal çevre ve toplumda buna maruz kalan tüm üyeleri de etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Koruşan, bu nedenle intiharı önleme çalışmalarında sadece sıkıntıda olan bireyin çevresindekileri değil, toplumun her üyesinin bu mücadelenin bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Koruşan, bu konuda yapılan araştırmalarda cinsiyet, işsizlik, umutsuzluk, yalnızlık ve psikiyatrik bozukluklar gibi durumların intihar için en yaygın risk faktörleri olduklarını belirterek, istatistiklere bakıldığında kadınların erkeklere oranla iki kat daha fazla intihar girişiminde bulunduklarını ancak erkeklerin kadınlara oranla daha fazla ölümle sonuçlanan intiharlar yaşadıkları bulgusuna ulaştıklarını ifade etti.

İntihar uyarı işaretleri hakkında bilgi almanın intiharla mücadelede önemli bir rol oynadığını aktaran Koruşan, farklı farklı belirtiler bulunabileceğini söyledi.

Koruşan, kişi kendi veya yakınıyla ilgili sarsıcı bir olay yaşamışsa, içine kapanmış, sürekli ölmekten bahsediyorsa, umutsuzluk, çaresizlik içinde, yaşamak için bir sebebi olmadığını söylüyorsa, alkol ve madde kullanımında artış olmuşsa, depresif bir ruh halinden bir anda çok iyi hisseden bir kişi gibi davranıyorsa, kendi için değerli olan eşyalarını dağıtmaya başlamışsa dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Bu kişilerle direk iletişime geçerek kendilerine zarar verme düşünceleri olup olmadığını sormaktan kaçınmayınız” şeklinde konuştu.

Birçok kişi intihara eğilimli insanlarla intihar hakkında konuşmanın kişiyi intihara teşvik edeceği kaygısı yaşadığını da dile getiren Koruşan, “Aksine bu konuda kişiyle açıkça konuşmanız onu önemsediğinizi ve acısını sizinle rahatça paylaşmasını istediğinizi gösterir” dedi.

Koruşan açıklamasında, “Yargılamadan dinlemek, baş edemeyeceğini düşündüğü acılarla mücadelede yalnız olmadığını bilmesini sağlamak, gerekli profesyonel desteği alması için katkı koymak ve güvende olduğundan emin olmadan kişiyi yalnız bırakmamak çok önemlidir” ifadesini kullandı.