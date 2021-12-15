Kortların KTSYD şampiyonları

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlandı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası finallerle tamamlandı.

KKTF kortlarında 7 Aralık Salı günü başlayan, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan müsabakaların olumsuz hava koşulları ile yapılamadığı turnuvada 10 ve 11 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından final karşılaşmaları 13 Aralık’ta yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyonun final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Birinciler belirlendi

Kupada 12 yaş kızlarda Almira Akşahin, 12 yaş erkeklerde Bora Erin, 14 yaş kızlarda Kayra Yüceer, 14 yaş erkeklerde Batur Evre, 16 yaş kızlarda Tansel Şık, 16 yaş erkeklerde Turgay Vural Hıdıroğlu, 13 yaş + kızlarda Oksana Piddubna ve 13 yaş + erkeklerde de Mustafa Mehmet Zorba birinci oldular.

Oynanan final karşılaşmaları sonucunda dereceler şu şekilde oluştu:

12 YAŞ KIZLAR – Final

Arya Sarıbaş – Almira Akşahin 2/6 4/6

12 YAŞ ERKEKLER – Final

Bora Erin – Enver Ada Gençel 7/5 6/3

14 YAŞ KIZLAR –Final

Kayra Yüceer – Tansel Şık 6/3 6/3

14 YAŞ ERKEKLER –Final

Batur Evre – İbrahim Can Arabacı 6/1 6/0

16 YAŞ KIZLAR – Final

Kayra Yüceer – Tansel Şık 3/6 5/7

16 YAŞ ERKEKLER – Final

Turgay Vural Hıdıroğlu – Ersel Kalfaoğlu 6/2 6/3

13+ BÜYÜK KADINLAR – Final

Oksana Piddubna – Azra Seray Yalkıç 6/2 6/1

13+ BÜYÜK ERKEKLER –Final

Rasim Ülker – Mustafa Mehmet Zorba 4/6 5/7