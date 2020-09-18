Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü

İngiltere’nin önde gelen bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) eskisine oranla alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı açıklandı. Bununla birlikte, daha önceki çalışmaların aksine corona virüsün genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini belirtildi. Araştırmacılar, bu durumun daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyondan korunacağını gösterdiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere’de Royal Society adlı bilim kuruluşu, ülkenin önde gelen virologlarından oluşan SET-C (Science in Emergency Tasking – Covid-19) görev gücü tarafından tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Çalışmada, yeni tip koronavirüsün pandeminin zirve yaptığı Mart-Mayıs arası dönemine göre alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı belirtildi. Araştırmacılar, şu ana kadar corona virüsün genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini açıkladı.

YENİDEN ENFEKTE VAKALARIN GÖRÜLMEYECEĞİ VE AŞININ UZUN SÜRE KORUMA SAĞLAYABİLECEĞİ ANLAMINA GELİYOR

Bilim insanları, corona virüsün mutasyonundaki yavaşlamanın daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyona karşı korunacağı anlamına geldiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etki sağlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

VİRÜSN DAHA AZ ÖLDÜRÜCÜ, ANCAK DAHA FAZLA BULAŞICI OLDUĞU TEORİSİNİ ÇÜRÜTTÜ

Daha önce farklı bilim insanları, corona virüsün mutasyona uğradığını ancak daha az şiddetli ancak daha bulaşıcı hale geldiğini öne sürmüştü. Ancak Royal Society araştırmacıları, son bulguların ışığında bu teoriyi kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.