Koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları: Aşılar etkili olacak mı?

Covid-19’un binlerce yeni varyantı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Bunlar arasında en çok kaygı yaratan üçü, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da hakim olan mutasyonlar.
Bilim insanları Brezilya varyantına P.1, İngiltere varyantına B.1.1.7, Güney Afrika varyantına da B.1.351 diyor.
Bunlardan Brezilya varyantı İngiltere’de şimdiye kadar 10 kişide tespit edilirken, İngiltere varyantının 50’yi aşkın ülkeye yayıldığı ve yeni mutasyonlara uğradığı gözleniyor. Güney Afrika varyantı da İngiltere de dahil en az 20 ülkeye daha yayılmış durumda.
Özellikle İngiltere varyantı Türkiye’de de yoğun şekilde görülüyor. Son olarak İngiltere varyantının Türkiye’nin bütün illerinde tespit edildiği açıklandı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, İngiltere varyantının 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildiğini belirtirken, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169, Brezilya türünün ise iki ilde dört örnekte bulunduğunu söyledi.