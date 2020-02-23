Dünya

Koronavirüs’ü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler ortadan kayboluyor

23 Şubat 2020

Koronavirüs salgınını ve Çin hükûmetinin virüsle mücadele şeklini dünyaya anlatan gazetecilerin birer birer ortadan kaybolduğu belirtildi.

Çin’in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500’e, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 79 bine yaklaştı.

Euronews’in haberine göre; Çin’de Koronavirüs salgınını en başında, ilk defa dünyaya duyuran yurttaş gazetecilerden ise bugün haber alınamıyor.

O gazetecilerden biri olan Fang Bin giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışıyordu. Bin, Vuhan Hastanesi önünde çektiği videoda en az 8 ceset torbası olduğunu söylemişti. İnternette tanınır hale gelmesini sağlayan 40 dakikalık videoyu yayınladıktan sonra Bin, 2 haftadan kısa bir süre içinde ortadan kayboldu ve yaklaşık 15 gündür nerede olduğu bilinmiyor. Kaybolmadan önce Çinli yetkililer Bin’i ceset torbalarını saydığı videoya atıfla ‘yalan haber yaymakla’ suçlamıştı.

Profesyonel medyanın da devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği Çin’de Koronavirüs krizini anlatan bir diğer gazeteci Chen Qiushi de günler önce kayıplara karıştı. Qiushi’nin ailesi ve arkadaşları zorla karantinaya alındığını düşündüklerini söyledi.

Qiushi ve Bin’in yayınladığı onlarca videonun ortak noktası, salgının merkezindeki hastanelerden hasta ve hasta yakınlarının durumunu ve Çinli yetkililerin virüsle nasıl başa çıkmaya çalıştığını gösteren görüntülerdi.




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