Koronavirüsle mücadeleden olumlu haberler: İlaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları

Koronavirüs salgınından dolayı her gün gündeme arka arkaya çok sayıda iç karartıcı olumsuz haber düşüyor. Bunun gerek insan ve toplum sağlığına gerek finansal piyasalara son derece olumsuz etkisi olduğu düşünülüyor.

İşte koronavirüs yani Covid-19 salgını ile ilgili umut verici ve olumlu gelişmeler:

Hastane vaka yetersizliği nedeniyle kapatıldı

Çin vakalarda yaşanan düşüş ve yeterli sayıda yeni vaka gelmemesi nedeniyle koronavirüs için kurulan sonuncu hastaneyi kapattı.

Avustralya’da heyecan verici gelişme

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürüyor. Queensland’deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Hintli doktorlar anti-viral kokteyl ile Covid-19’u yendiklerini duyurdu

Hindistan’ın Rajastan bölgesinde doktorlar turistik olarak ziyaret için gelmiş ancak testleri pozitif çıkan bir İtalyan çifte uyguladıkları ‘anti-viral kokteylin’ işe yaradığını duyurdu. Kullanılan etken maddeler arasında Lopinavir, Retonovir, Oseltamivir ve Klorokine bulunuyor.

Domuz gribi, sıtma ve HIV anti-viral ilaçlarla tedavinin başarıya ulaştığını anlatan Rajistan SMS Devlet Hastanesi Başkanı Dr. Sudhir Bhandari üstelik erkek vakanın kritik seviyede kronik akciğer hastası olduğunu ve buna rağmen kurtulduğunu aktardı.

Sıtma ilacının Covid-19 tedavisindeki etkisi hakkında önemli bir çalışma yayınlandı

Antiviral sıtma ilacı olan Klorokine’nin Covid-19’u tedavi edebildiği konusunda yeni bir bilimsel çalışma dünyadaki bilim insanları tarafından incelenmesi için cuma günü yayınlandı. Çalışmanın altında Stanford Profesörü Thomas R.Broker ve Columbia Üniversitesi Doktoru James M.Todaro’nun imzası bulunuyor ve Klorokine’nin koronavirüsü etkili şekilde tedavi ettiği belirtiliyor.

Hollanda ilk antikorları üretmeyi başardı

Rotterdam’daki Erasmus Medikal Merkezi ve Utrecht’teki tıp üniversitesinde çalışan Hollandalı bilim insanları koronavirüse karşı özel antikor geliştirmeyi başaran ilk kişiler oldu.

Buluş Covid-19’a özel anti-viral bir ilaç üretilmesini ve insanların kendi kendilerini test etmelerini sağlayabilir.

Birkaç saat içinde sonuç veren ve otomobilden çıkmadan yapılabilen test geliştirildi

ABD’nin Cleveland eyaletindeki bir klinik birkaç saat içerisinde sonuçlanan Covid-19 testi geliştirdi. Klinik ayrıca kliniğe test için gelen kişilerin araçlarından çıkmadan testi uygulayıp bekleyebilmelerini sağlayan bir sistem uygulamaya sokarak diğer kliniklere de benzer yöntemi önerdi.

İsrail aşıya çok yakın

İsrailli bilim insanlarının önümüzdeki günlerde bir aşı geliştirildiğine ilişkin açıklama yapması oldukça olası kabul ediliyor zira bu konuda en başından beri en hızlı sonuçları alan ve en çok yatırım yapan ülkelerden biri İsrail oldu.

Ülkede Başbakanlığa bağlı çalışan Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden son günlerde arka arkaya önemli gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler geldi. Bunların arasında virüsün biyolojik mekanizmasının çözüldüğü, virüs teşhisinin konulması için daha iyi test kitlerinin geliştirildiği ve etkili antikorlar üzerinde önemli mesafe kat edildiği haberleri bulunuyor.

Kanadalı bilim insanları virüsü ilerlemiş safhada izole etmeyi başardı

Kanadalı ilaç şirketi Medicago’da çalışan bilim insanları koronavirüsün ilerlemiş haline ait kopyaları izole ederek daha iyi testler, daha doğru teşhisler ve tedaviler geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak ilerlemeler kaydetti.

Ayrıca aşı geliştirirken yumurta yerine bitkisel yöntem kullanan Medicago firması bu yöntemin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alması ve hayvan testlerinin atlanması halinde Covid-19 için gerekli olan aşıyı kasım ayında hazır edebileceklerini ve ayda 1 milyon aşı üretebileceklerini duyurdu.

Bir aşı da abd-singapur ortaklığı ile geliştiriyor

ABD’nin San Diego şehrinde bulunan bir biyoteknoloji firması Ulusal Singapur Duke Üniversitesi uzmanları ile bir aşı geliştirmek için işbirliği yaptığını ve sonuçların umut verici olduğunu duyurdu. Buna göre virüsün daha az zararlı bir versiyona mutasyon geçirmesini sağlayan bir protein keşfedildi. Virüsün bu şekilde zayıflatılmış hali ile daha hızlı bir aşı geliştirilmesi söz konusu.

Trump’ın para teklif ettiği alman laboratuvar da son sürat çalışıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Alman biyoteknoloji şirketi CureVac’a AB tarafından 80 milyon euro fon verildiğini ve sonbahara kadar koronavirüs için aşı geliştirebileceğini söyledi.

Şirketin çalışmalarının umut verdiğini belirten Von der Leyen, CureVac’ın diğer yerlere göre daha hızlı hareket ettiğini duyurdu.