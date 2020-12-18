Koronavirüse yakalananların sayısı 75 milyonu geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 75 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, en fazla vaka ABD’de görüldü.
Vaka sayısı 1 milyonun üzerinden olan 15 ülke var.
Ülkeler şöyle:
|Ülke
|Vaka sayısı
|ABD
|17 milyon 486 bin 984
|Hindistan
|9 milyon 977 bin 760
|Brezilya
|7 milyon 53 bin 486
|Rusya
|2 milyon 762 bin 668
|Fransa
|2 milyon 427 bin 316
|Türkiye
|1 milyon 955 bin 680
|Birleşik Krallık
|1 milyon 948 bin 660
|İtalya
|1 milyon 906 bin 377
|İspanya
|1 milyon 805 bin 633
|Arjantin
|1 milyon 517 bin 46
|Kolombiya
|1 milyon 456 bin 599
|Almanya
|1 milyon 429 bin 40
|Meksika
|1 milyon 277 bin 499
|Polonya
|1 milyon 171 bin 854
|İran
|1 milyon 138 bin 530
1.6 milyon kişi yaşamını yitirdi
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi.