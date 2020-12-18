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Koronavirüse yakalananların sayısı 75 milyonu geçti

18 Aralık 2020
Dünya koronavirüs



Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı, 75 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, en fazla vaka ABD’de görüldü.

Vaka sayısı 1 milyonun üzerinden olan 15 ülke var.

Ülkeler şöyle:

ÜlkeVaka sayısı
ABD17 milyon 486 bin 984
Hindistan9 milyon 977 bin 760
Brezilya7 milyon 53 bin 486
Rusya2 milyon 762 bin 668
Fransa2 milyon 427 bin 316
Türkiye1 milyon 955 bin 680
Birleşik Krallık1 milyon 948 bin 660
İtalya1 milyon 906 bin 377
İspanya1 milyon 805 bin 633
Arjantin1 milyon 517 bin 46
Kolombiya1 milyon 456 bin 599
Almanya1 milyon 429 bin 40
Meksika1 milyon 277 bin 499
Polonya1 milyon 171 bin 854
İran1 milyon 138 bin 530

1.6 milyon kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi.

 



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18 Aralık 2020


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