Dünya
Koronavirüse meydan okudu
Ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata katıldı, askerlerle poz verdi
Ülkede koronavirüsün olmadığı konusunda ısrar eden Kuzey Kore’de yeni bir askeri tatbikat daha gerçekleştirdi.
Tüm dünya koronavirüs ile boğuşurken askeri tatbikatları sürdüren Kuzey Kore’de Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izledi.
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA’ın haberinde ‘ufak çaplı’ olduğu belirtilen tatbikatın ‘ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek’ amacıyla yapıldığını aktarıldı.
Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha koronavirüs ‘meydan okudu.’