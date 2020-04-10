Dünya

Koronavirüse meydan okudu

Ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata katıldı, askerlerle poz verdi

10 Nisan 2020

Ülkede koronavirüsün olmadığı konusunda ısrar eden Kuzey Kore’de yeni bir askeri tatbikat daha gerçekleştirdi.

Tüm dünya koronavirüs ile boğuşurken askeri tatbikatları sürdüren Kuzey Kore’de Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izledi.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA’ın haberinde ‘ufak çaplı’ olduğu belirtilen tatbikatın ‘ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek’ amacıyla yapıldığını aktarıldı.

Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha koronavirüs ‘meydan okudu.’



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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