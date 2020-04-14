Koronavirüs yellenme yoluyla da bulaşabilir

Koronavirüsün (Covid-19) bulaşma yollarıyla ilgili pekçok teori var. Bunlardan en ilginci bugün geldi. İngiltere’de ortaya atılan son iddiaya göre, yellenmek de virüsü bulaştırıcı bir etkiye sahip olabilir…

Salgın, Dr. Karl Kruszelnicki’in 2001 yılında ortaya attığı, osurulması durumunda bazı hastalıkların bulaşabileceği teorisi yeniden gündeme geldi.

İngiliz doktor ve TV yapımcısı Xander Van Tulleken, Kruszelnick’in çalışmasına atıfta bulundu ve bilim insanının çıplak ve yiyeceklerin yanında gaz çıkarılmaması tavsiyesine dikkat çekti.Düşük ihtimal ama hepsinin dışkısında virüs bulundu

Yani külot ve kıyafet giyilmesi durumunda koronavirüsün bulaşması da bu çerçevede düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Tulleken, gaz çıkarma yoluyla virüsün bulaşma ihtimaline dair, Avustralyalı doktor Andy Tagg’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara atıfta bulundu ve Tagg’ın SARS-CoV-2 virüsü taşıyan hastaların yüzde 55’inin dışkısında virüsün tespit edildiğini hatırlattığını belitti.Deneyler gaz çıkarmanın nesneleri ittiğini gösterdi

Tagg, “SARS-CoV-2, dışkılarda ve maruz kalıştan 17 gün sonraya kadar asemptomatik bireylerde tespit edilebiliyor” yorumunu yaparken, gaz çıkarmanın kimi deneylerde talk pudrasını hayli uzak mesafeye taşıyabildiğini kaydetti.Yellenmenin şiddetine göre virüs etrafa bulaşabilir

Doktor Tagg, virüsün yellenmenin şiddetine göre etrafa bulaşabileceğini ancak bunun doğrulanması için daha çok kanıta ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken, “Her zaman kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olun ve güvende kalın” dedi.