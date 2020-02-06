Dünya

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e çıktı, yeni doğan bir bebekte virüs tespit edildi

6 Şubat 2020

Çin Ulusal Sağlık Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgınında 564 kişi yaşamını yitirdi. Bu, son açıklamadan bu yana, 74 kişinin daha hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise 28 bini aşmış durumda.

Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletine bağlı Vuhan’da, 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor.

11 milyon nüfuslu Vuhan’da yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. En küçük yaştaki vaka haline gelen bebeğin annesinin de, doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı.

Yeni doğan bebeğe hastalığın nasıl bulaştığı henüz belirlenemedi.

Karantina önlemleri sıkılaşıyor

Çin dışında ise şu ana kadar yalnızca Filipinler ve Hong Kong’da iki ölüm kaydedildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ise karantina altındaki 3 bin 700 yolculu Diamond Princess gemisindeki vakaların 20’ye çıktığını duyurdu.

Japonya’nın Yokohama Limanı’nda demirli İngiltere bandıralı yolcu gemisinde, 10 yolcunun koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti.

Japonya böylece, 45 kişi koronavirüs vakası ile Çin dışında en çok vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

3 bin 600 yolcu taşıyan bir başka yolcu gemisi de, Hong Kong’da karantina altında.

Reuters haber ajansının resmi açıklamalardan elde ettiği verilere göre, Çin dışında 31 ülkede 258 vaka tespit edildi.

Salgının merkezi konumundaki Vuhan’dan tahliye edilen 350 ABD vatandaşı da ülkelerinde karantina altına alındı.

Kamu sağlığı için 50 yıldır ilk kez karantina uygulanılan ABD’de, 400 kişi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde gözetim altında tutuluyor.

İsviçre’de yüzlerce uzman bir araya gelecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iki gün sürecek bir konferansta, yüzlerce uzmanın bir araya getirileceğini açıklandı.

11 – 12 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak konferansta, aşı ve ilaç çalışmalarının hızlandırılması çalışmaları görüşülecek.

Aynı zamanda uluslararası bir ekibin de çok yakın bir zaman diliminde Çin’e gideceği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarık Jasareviç, ilaçla ilgili önemli bir gelişme beklentisine ilişkin, “2019-nCoV için geliştirilmiş, bilinen etkili bir tedavi yok” dedi.



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