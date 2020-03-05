Koronavirüs Çin’deki Bebek Yoda üretimini vurdu

Star Wars hayranlarına kötü haber! İlk Star Wars dizisi The Mandalorian’da gösterilen Bebek Yoda karakterinin daha piyasaya çıkmadan ön sipariş usulüyle satılan oyuncakları, corona virüs salgınından etkilendi. Çin’deki karantina, oyuncak üretimini zora soktu.

ABD’den sonra sinema sektöründe ikinci büyük güç olan Çin’i ve dolayısıyla Hollywood sineması ile eğlence dünyasını vuran corona virüs salgını bu defa Star Wars hayranlarının heyecanla beklediği Bebek Yoda oyuncaklarını vurdu.

ÇİN’DE ÜRETİM YAPILAMIYOR

CNN Business’in haberine göre, oyuncak üreticisi Hasbro, Çin’deki karantina ve seyahat kısıtlaması nedeniyle işçilerin Bebek Yoda oyuncağı üretimi yapamadıklarını açıkladı.

ÖN SİPARİŞLERLE SATILDI

Hasbro’nun Disney’in hit dizisi The Mandalorian’dan esinlenerek yarattığı Star Wars oyuncak serisinin bu ay itibarıyla piyasaya çıkması bekleniyordu. Bazı oyuncaklar ön siparişlerle satılmıştı bile. Bebek sesi çıkaran oyuncağın satış fiyatı 59.99 dolar.

Çin’deki üretimin etkilenmesiyle sekteye uğrayan tek oyuncak, Bebek Yoda değil. Hasbro’dan bir yetkili, üretimin salgından etkilenmeye devam etmesi halinde yüzde 5 ila 10’luk bir düşüş görülebileceğini ve bu durumda oyuncak stoklarında düşüş yaşanabileceğini belirtti.

TAKLİTLERİ İÇİN TELİF DAVALARI

İlk kez 2017’de Star Wars dizisi The Mandalorian’da gösterilen Bebek Yoda karakteri oyuncak piyasasında taşları yerinden oynattı. 42 yıllık Star Wars hikayesinin efsane karakteri Master Yoda’nın ilk kez bebek hali olan Bebek Yoda’nın oyuncakları, daha satışa çıkmadan milyar dolarlık oyuncak sektörünün zirvesindeki Lego’nun tahtını sallamaya başladı.

Hasbro’nun yanı sıra Funko ve Mattel firmaları da Bebek Yoda oyuncakları için Disney ile işbirliğine gitti. Bebek Yoda’nın sayısız taklit oyuncağı ardı ardına satışa çıkınca, Disney de dev telif davaları için kolları sıvadı.

Dünya oyuncak pazarının değeri 90.4 milyar dolar. Disney’in bu pazardaki yeri ise 3.6 milyar dolar. Pazarın en güçlü markası 5.5 milyar dolarlık satışla Lego. Bebek Yoda’nın marka değeri, Disney’i Lego ile kafa kafaya yarıştıracak güçte.

1977’den bu yana 17’si efsaneleşmiş 21 bin 647 karakteri barındıran Star Wars evreni, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor. Ancak hikayenin başını bilmeyen milenyum nesli, popüler kültürün etkisiyle en çok gücün karanlık tarafını temsil eden ‘Darth Vader’ karakterini biliyordu. Bebek Yoda, bir anda büyük küçük her yaştan izleyicinin ilgisini uyandırdı. Bu sayede yeni nesli hikayeye bağlayacak ortak bir zemin yarattı.