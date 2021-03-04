Koronavirüs aşısı insanlar dışında ilk kez maymunlara yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi’nde bazı orangutan ve cüce şempanze (bonobo) türlerine Covid-19 aşısı yapıldı.
Bu gelişmeyle birlikte insan haricinde ilk kez bir hayvan türünde koronavirüs aşısı denenmiş oldu.
Ocak ayında San Diego Hayvanat Bahçesi’nde 8 gorilin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Şu anda iyileşme sürecine giren hayvanlar hayati tehlikeyi atlatırken, veterinerlerin toplu halde yaşayan goril, orangutan, şempanze ve diğer memeli hayvanlara da Covid-19 aşısı yapacağı kaydedildi.
Hayvanat bahçesi üst düzey yetkilisi Nadine Lamberski, ilk kez bir aşının hayvanlara yapılması konusunda aşırı derece ısrar ettiklerini belirterek, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hayvanlar arası hastalıklar çabuk yayılıyor ve iyileşme süreçleri de oldukça sancılı. Aşı vurulan hayvanlar şimdiye kadar herhangi bir semptom göstermedi. Durumları da oldukça iyi.” ifadelerini kullandı.