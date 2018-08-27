Köpekler, kanserin erken teşhisinde umut oluyor

İngiltere’de bulunan Hull ve East Yorkshire Hastaneleri Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 3 yıllık bir eğitimden sonra köpeklerin, bağırsak kanseri teşhisinde kullanılacağı açıklandı.

Araştırmacılar, tıbbi bir denemenin bir parçası olarak bağırsak kanserini tespiti için köpekler eğitileceği duyurusunda bulundu.

EĞİTİM SÜRECİNDE KÖPEKLER, 2000’İN ÜZERİNDE SAĞLIKLI VE HASTA BİREYLERE AİT İDRARLARI KOKLAYACAK

Hull ve East Yorkshire Hastaneleri Vakfı’nda gerçekleşecek üç yıllık deneme sürecinde, köpekler, eğitimleri boyunca 2,000’in üzerinde sağlıklı ve hasta bireylere ait idrar örnekleri koklayacakları belirtildi.

Uzmanlar, köpeklerin, ünlü bir akut koku hissine sahip olduklarını ve hastalıkların yarattığı koku izlerini tespit edebilecekleri yorumunda bulundu.

Medical Detection Dogs’a göre, ” Köpekler trilyon başına bir parça civarında küçük koku konsantrasyonlarını alabilir. Bunun iki olimpik havuz içerisinde çay kaşığı kadar şekere eş değer olduğunu hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

‘KANSER TESPİTİNDE KOLONOSKOPİYE OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTABİLİR’

Konu hakkında açıklamalarda bulunan kolorektal cerrahi danışmanı Ian Hunter, “İdrar testi gibi daha doğru ve daha az rahatsız edici olan bağırsak kanseri taramasının yeni yollarını bulmak, normal ve etkin bir şekilde gereksiz kolonoskopi yapan hasta sayısını azaltabilir ve taramada yer alan insan sayısını artırabilir” dedi.

Araştırmacılar, yeni yöntemin hastalıkların tespitini kolaylaştıracağını ve müdahale gerektiren tespit yöntemlerine duyulan ihtiyacı azaltacağını umuyorlar.

Daha önce yapılan bir çalışmada idrar örneklerinde prostat kanserinin saptanmasında % 93 güvenilirlik sağlandığı açıklanmıştı.