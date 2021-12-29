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Kooperatif Merkez Bankası’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış

29 Aralık 2021
Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 50 Bin TL bağış yaptı.





Kooperatif Merkez Bankası, İhtiyaçlı Çocuklar İçin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 50 Bin TL bağış yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,  Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman  ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp da hazır bulundu.




Kooperatif Merkez Bankası  Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın  toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını,  pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti. Her yıl müşterilere  gönderdikleri yeni yıl  hediyelerini bu yıl mütevazi tutarak  , Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın ihtiyaçlarını  karşılamak için katkıda bulunduklarını  ifade eden Ataman:  ‘‘ Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve    sevincini paylaşmak  banka olarak yeni yılda bizler için en büyük  hediyedir. Bu vesileyle tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim’’ dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da  konuşmasında,  Kooperatif Merkez Bankası yönetimine  sosyal sorumluluk ilkesiyle aldıkları karardan ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.  Ekonomik  koşulların ihtiyaçlı  sayısına arttırdığına işaret eden Çağman,  gönüllü kurum ve kişilerin  topluma örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra,  Kooperatif  Merkez Bankası  Yönetim Kurulu  Başkanı Şerife  Kanan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a bağış çekini takdim etti.



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29 Aralık 2021


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