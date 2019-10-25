Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzaladığı protokol çerçevesinde çiftçiler %7.75 faizle “Kimyevi Gübre Kredisi” alabilecek.

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzaladığı protokol çerçevesinde verilecek düşük faizli kredi ile çiftçilerin yüzü gülecek. İmzalanan protokol kapsamında çiftçilerin kullanacakları kredi faiz oranı yalnızca % 7.75 olacak.

AMAÇ ZAHİRE ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Koopbank’tan yapılan açıklamada, kredilerin amacının zahire üreticilerinin desteklenmesi olduğu belirtildi ve çiftçilere yönelik %7.75 faiz ile kredi sağlandığı ifade edildi. İmzalanan protokoller ile çiftçilere yönelik olarak verilecek “Kimyevi Gübre Kredisi” çiftçilerin kullanımına sunuldu.

2019-2020 zahire döneminde kullanılmak üzere, zahire üreticilerinin, Koopbank aracılığıyla kullanacakları gübre kredilerine uygulanacak faiz oranı yalnızca %7.75 olacak. Kredi, Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatifleri aracılığı ile de alınabilecek.

SON BAŞVURU 31 ARALIK

İmzalanan protokol çerçevesinde çiftçilere taban ve üst gübre için “Kimyevi Gübre Kredisi” düşük faiz ile veriliyor. Çiftçiler, taban gübresi için dönüm başına 25 kilogram olacak şekildeki gübreyi 31 Aralık 2019’a kadar alabilecek. Öte yandan üst gübre içinse, dönüm başına 15 kilogram olacak şekilde, 15 Mart 2020’ye kadar üst gübreyi temin etmek kaydıyla kredi kullanabilecek.

Kimyevi gübrenin, Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi veya kimyevi gübre satışı yapan firmalardan sağlanması gerekiyor. Kredinin devlet desteği bölümü, Faiz Destek Fonu’ndan karşılanırken, krediler yine Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatiflerinden alınabilecek.