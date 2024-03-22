Koopbank ormanımızı yeşertmeye devam ediyoruz

Koopbank çalışanları aileleri ile birlikte Lefkoşa yeni kuzey çevre yolu üzerindeki Koopbank Ormanına fidan dikimi etkinliğini gerçekleştirdi.

DAHA YEŞİL BİR ÜLKE İÇİN EL ELE VERDİK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, tüm çalışanların ve ailelerinin büyük bir keyif alarak gerçekleştirdiği etkinlikte, ülkemizi ve doğamızı güzelleştirecek Koopbank Ormanının el ele vererek daha da yeşertilmesi hedeflendiği belirtildi.

YAŞANABİLİR, GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN ORMANLARIMIZI KORUYALIM

21-26 Mart Orman haftası dolayısı ile yapılan açıklamada, daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için geleceğimiz olan ormanlarımıza sahip çıkalım mesajı da verildi.

ETKİNLİĞE MÜSTEŞAR VE MÜDÜRLER DE KATILDI

Etkinliğe Koopbank çalışanları ve aileleri ile birlikte Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı da katıldı.