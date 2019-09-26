Komitede dokunulmazlık toplantısı devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’te oluşturulan özel komitenin toplantısı devam ediyor.

Bugün saat 10.30 sıralarında başlayan Komite toplantısında, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlık ediyor.

Komite toplantısı, Öztürk’le birlikte, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi Milletvekilleri Mesut Genç ile Gülşah Sanver’in katılımıyla yapılıyor.

Gün içinde iki sefer ara verilen toplantıda oylamaya henüz geçilemedi.