Kolombiya hazine yüklü batık geminin görüntülerini yayınladı

Kolombiya ordusu, yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan gemi batığını uzaktan kontrol edilen gözlem araçlarıyla görüntüledi.

3 yüzyıldır su altında bulunan gemiye “insan müdahalesinin” olmadığı duyuruldu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, konuya ilişkin açıklamasında, “Teknolojik ekipman ve Kolombiya donanmasının çalışmaları sayesinde, daha önce görülmemiş bir hassasiyet düzeyinde görüntüler yakalamayı başardık.” dedi.

Yeni gemiler bulundu

Öte yandan yetkililer, gözlem çalışmaları esnasında biri savaş gemisi, diğeri yelkenli olmak üzere 2 yeni gemi keşfetti.