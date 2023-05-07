KÖDER’in belgesel projesi devam ediyor…Girişimci iş insanı Serap Derim’in hayatı belgesel oluyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından gerçekleştirilen toplum hayatına değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesi Serap Derim ile devam ediyor.

KÖDER’den yapılan açıklamada, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyan belgesel serisinin son isminin girişimci iş insanı Serap Derim olacağını belirtildi.

Açıklamada, bir küçük dikiş makinesi ve sonrasında dikiş atölyesi ile başladığı hayat mücadelesinde iki özel gereksinimli çocuğunu eşinin zamansız vefatından dolayı tek başına büyüten, açtığı Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile başta Değirmenlik bölgesi olmak üzere tüm ülkedeki özel gereksinimli bireylere hizmet veren ve gerek atölyesi gerekse merkezde birçok kişiye ekmek kapısı yaratan Serap Derim’in evlat sevgisi, özveri, disiplinli çalışma ve zanaatkarlıkla dolu yaşamı bu belgesel aracılığıyla toplumla buluşacağı belirtildi.

Zorluklara rağmen yılmayan ve yaptıkları ile bir başarı öyküsüne imza atan Serap Derim’in 2017’de İş Kadınları Derneği tarafından Onur Ödülü’ne layık görülmesi ile taçlanan yaşam öyküsü önümüzdeki aylarda KÖDER yapımı bir belgesel olarak toplumla buluşacak.