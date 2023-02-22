KKTF 2023 Faaliyet Takvimi güncelledi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 21 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı ile 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi nin adını Türkiye de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden sponsorumuz SBC BORU Direktörü Mehmet Sabancı nın oğlu Mustafa Sabancı nın adının verilmesine ve 13+ Büyükler Tenis Ligi nin adını deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon sporcularımız için Şampiyon Melekler Sezonu olmasına karar verilmiştir.

KKTF 2023 MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Lig 2. Maçları 28 Şubat tarihinde, 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU 13+ Büyükler Ligi 2. Hafta maçları 04 Mart tarihinde gerçekleşecektir.

MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Lig maç tarihleri;

28 Şubat 2023 – 2. Maçlar

01 Mart 2023 – 3. Maçlar

02 Mart 2023 – 4. Maçlar

03 Mart 2023 – 5. Maçlar

23 Mart 2023 – 6. Maçlar

24 Mart 2023 – 3.lük ve Final Maçları oynanacaktır.

ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU 13+ Büyükler Ligi maç tarihleri;

04 Mart 2023 – 2. Hafta Maçları

11 Mart 2023 – 3. Hafta Maçları

18 Mart 2023 – 4. Hafta Maçları

25 Mart 2023 – 5. Hafta Maçları

08 Nisan 2023 – 6. Hafta Maçları

29 Nisan 2023 – Yarı Final Maçları

06 Mayıs 2023 – Final Maçları oynanacaktır.