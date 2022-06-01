KKTC’de 36 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır.

22 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932

Toplam Vaka Sayısı: 95.066

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı: 346

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87