KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 44 yaşında…

44’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu’nun yılda bir düzenlediği karakuşak ve dan sınavını geçen 25 sporcuya kuşak ve diplomalarının verildiği “2021 Karakuşak Dan Diploma Töreni” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla bugün öğleden sonra yapıldı.

Törene Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende diplomaları verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk gençliği ve sporculara uygulanan ambargo ve izolasyonları şiddetle kınadı, izolasyonlara rağmen ülkeyi başarıyla uluslararası yarışmalarda temsil eden gençleri kutladı.

Diploma töreni öncesinde Federasyon Genel Sekreteri Pınar Akarpınar açılış sunumunu yaptı ve Federasyon hakkında bilgi verdi. Pınar Akarpınar, devletten sporculara daha fazla ilgi göstermesini ve yaşadıkları sorunları çözmesini talep etti.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, çalışma yaptıkları yarışmalar düzenledikleri salonun ısıtma soğutma sıkıntısı ile altyapı sıkıntılarına işaret ederek, devlet yetkililerinden sıkıntıların çözülmesi için destek talep etti.

BAŞBAKAN SANER

Başbakan Ersan Saner, gençlerin spor yapmasının önemine işaret ederek, sporun kötü alışkanlıklardan koruyacağını ve hayat mücadelelerinde olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Spor yapan gençleri kutlayan Saner, Atatürk’ün “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun önemini çok iyi anlattığını belirtti.

KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen salonda uluslararası yarışmaların yapıldığına işaret eden Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin bayrağını dalgalandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Saner, salonun sıkıntılarını çözmek ve gençlerin iyi bir ortamda sporlarını yapması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sporcu gençlere de seslenerek, spor kariyerlerinde başarılar dileyen, diğer gençlere de örnek olmaları temennisinde bulunan Başbakan Saner, gençlerin spordaki başarılarının, yaşamlarına olumlu yansıyacağını, kötü alışkanlıklardan da uzak tutacağını belirtti ve sporcuların yetişmesinde emeği olan ailelerini ve hocalarını da kutladı.

CUMHURBAŞKANI TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine uygulanan ambargoları izolasyonları şiddetle kınadı, sporcuları takdir etti.

Tatar, ambargolara rağmen bıkmadan, usanmadan çalışan, KKTC bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran federasyon ve başarılı gençleri yürekten kutladı.

Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolarla dünyadan koparılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, uluslararası yarışmaların yapıldığı salona yapılacak yatırımın önemine işaret etti, Başbakanlığı döneminde verdiği talimatların yerine getirileceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk gençliği ve sporculara her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Tatar, dünyaya, Kıbrıs Türk gençliği ve sporcularının ambargolarla dünya ile bütünleşmesini engellenemeyeceğini haykırmak istediklerini vurguladı.

Tatar, federasyon başkanı Gökbilen, aileler ve sporcuları da kutlayarak, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından diplomalar verildi.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da diplomaları takdim etti.

Sporcuların gösteri maçı yaptığı tören, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.