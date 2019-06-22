KKTC genelinde suçla operasyonel mücadele denetimleri… İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz kişilerin biri Gazimağusa’da, biri İskele’de ve biri Girne’de tespit edildi.

Denetlemeler sırasında, bir aracın bagajında yapılan aramada ise bir kama bulunarak, mesele ile ilgili bir kişi tutuklandı.