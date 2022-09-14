KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Ertuğruloğlu’na ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

‘’AEK Larnaka maçı öncesinde, Dışişleri Bakanımız Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret edip oynanacak maç ile ilgili durum değerlendirmesi yaptık, görüş ve düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Aynı zamanda derneğimizin kurucu üyesi de olan Sayın Bakanımıza, derneğimizin atkısını ve efsane futbolcularımızın imzaları bulunan çubuklu formamızı takdim ettik. Kabulleri ve destekleri için, tüm üyelerimiz adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.’’