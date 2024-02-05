KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Ertuğruloğlu’na ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönem ziyaretleri çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu makamında ziyaret etti.

9. Olağan Genel Kurul ile göreve başlayan Başkan Tolga Ahmet Raşit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilen ziyaret esnasında, derneğin kurucu üyesi de olan Ertuğruloğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, sıcak karşılama için Bakan’a teşekkürlerini sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve iyi bir Fenerbahçeli olan Ertuğruloğlu arasında Fenerbahçe ile ilgili ülkemizde yapılabilecek etkinlikler hakkında sıcak bir sohbet gerçekleştirildi. Bakan Ertuğruloğlu, başkan ve yönetim kurulu üyelerine, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin