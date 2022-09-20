KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden Berkalp’e ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla Dr. Ayten Salih Berkalp’ı ziyaret etti.

Dernek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“1954 yılında Fenerbahçe’mizin Voleybol ve Basketbol Takımlarının kurulmasına öncülük eden aynı zamanda kürek ve atletizm branşlarında da çok sayıda başarı kazanmış, Tarihe İz Bırakan Fenerbahçeli Kadınlarımızdan Kıbrıslı Dr. Ayten Salih Berkalp’in 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim ettik.

Fenerbahçe tarihinin en zor günlerinde her türlü fedakârlık örneğini gösteren, derneğimizin kurucu üyelerinden Dr. Ayten Salih Berkalp’e ve hiç düşünmeden Fenerbahçe’mizin peşinden koşan, tüm Fenerbahçeli Kadınlara teşekkür eder, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutlarız.”