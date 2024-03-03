KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Girne’de Fenerbahçeliler ile buluştu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Girne bölgesi buluşma yemeği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2 Mart çok özel bir tarih oldu, tüm Fenerbahçeliler için. Kulübümüzün çağrısına uyan taraftarlarımız, gün boyu tüm Kuzey Kıbrıs’ta Fenerbahçe rüzgarı estirdiler.

Ne güzel bir tesadüftür ki; KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak organize ettiğimiz Girne bölgesi buluşma yemeğimiz de aynı güne denk geldi ve o rüzgarlar Nazende Restaurant’ta buluşup Fenerbahçe fırtınasına dönüştü.

Fenerbahçe dünyanın her yerindedir, kimse bunu reddedemez. KKTC Fenerbahçeliler Derneği de sadece Lefkoşa’nın değil, tüm Kuzey Kıbrıs’ın Fenerbahçelileri için tek adrestir bunu da hiç kimse görmezden gelemez.

Fenerbahçe’nin Girne’deki gücünü gözler önüne sermemize yardım eden, hedeflediğimiz rakamı çok geride bırakmamıza sebep olan tüm üyelerimize ve renktaşlarımıza çok teşekkür ediyor, limitlerimizi fazlasıyla aştığımız için aramızda olamayan Girneli Fenerbahçelilerden çok özür diliyoruz.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne desteğiniz devam ettiği sürece, hep en iyisini yapan olmaya, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Fenerbahçelileri gururlandırmaya devam edeceğiz.

İyi ki varsınız.”