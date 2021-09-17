Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Jimmy Hoffmeyer, geçen mart ayında okuldan eve dönen kızı Jurnee’nin saçının bir kısmının kesilmiş olduğunu gördü.

Jurnee, uzun ve kıvırcık olan saçlarını okul servisindeki bir kız öğrencinin kestiğini söyledi.

Hoffmeyer, kızını saçlarının düzeltilmesi için bir kuaföre götürdü ancak Jurnee sonraki günlerde eve kafasının diğer tarafındaki saçları da kesilmiş olarak geldi.