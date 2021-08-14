Kızılyürek: İki devlet ve eşit egemenlik söylemleri, Kıbrıslı Türkleri mağdur ediyor!

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için digital bir platform kurulması çağrısına cevap gecikmedi.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya seyahatlerini engelleyen ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununun çözülmesi yönünde Kızılyürek’in girişimleri sonuç verdi. Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek’in Avrupa yurttaşı Kıbrıslı Türklerin sağlık ve dolaşım haklarına yaptığı vurgu ve konunun aciliyeti üzerindeki ısrarı sonucu, kalıcı bir çözüm bulunana dek bir ara formül üretildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti sözcüsü Niovi Parisionu tarafından 13 Ağustos Cuma akşamı yapılan açıklamada, 17 Ağustos Salı günü açıklanacak ve 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak bir email ile Kıbrıslı Türkler’den AB dijital aşı kartı başvurusu alınmaya başlanacağı ve sorunun kalıcı çözümü için çalışmalara devam edileceği duyuruldu.

Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ne acıdır ki, Kıbrıs Türk Liderliği toplumun sorunlarını çözmek yerine yıllardır ezberlediğimiz ayrı Devlet, ayrı Egemenlik edebiyatına sarılmış, biz pozisyonumuzda ısrarcıyız, güney Kıbrıs ile veri paylaşmayız diyerek Kıbrıslı Türkleri bir kez daha mağdur etmiştir.

Benzer bir tavrı maalesef hellim konusunda da görmüştük. ‘Ayrı ırk, ayrı egemenlik, ayrı devlet’ söylemleri Kıbrıslı Türklerin kazanımlarını tehlikeye atmakta, bizi dünyadan daha da izole etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Hem hellim konusunda, hem de aşı konusunda, sağduyu ile hareket ederek pratik çözümler bulunabileceğini yaşayarak gördük.

Kıbrıslı Türklerin haklarının gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerekse Avrupa Birliği nezdinde ısrarlı ve kararlı takipçisi olmaya devam edeceğim.”