Kızılhaç: Yemen’de 100’den fazla kişi hava saldırısında öldü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Pazar günü Dhamar kentinde gerçekleşen saldırının ardından en az 40 yaralı bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Dhamar’da yaşayanlar, güneş doğmadan önce altı hava saldırısının sesini duyduklarını belirtiyor.

Yemen hükümetini destekleyen ve isyancı Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, saldırıların bir insansız hava aracı ve roket üretim tesisini hedef aldığını açıkladı.

Husiler ise hedef alınan yerin cezaevi olarak kullanılan bir bina olduğunu duyurdu.

Kızılhaç da hedef alınan binada daha önce gözaltındaki kişileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yemen’de isyancı Husiler 2015’te Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi ve bakanlar kurulu üyelerini başkent Sana’dan kaçmaya zorlamıştı.

Ülke o günden beri savaş halinde.

Husiler Suudi Arabistan’ı hedef alan roket saldırıları gerçekleştirirken Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon da neredeyse her gün bir hava saldırısı düzenliyor.

Bu hava saldırıları sıklıkla sivillerin ölümüne yol açtığı için eleştiriliyor.

Ülkedeki savaş nedeniyle 24 milyonluk nüfusun yüzde 80 insani yardım alıyor. 10 milyon kişi ise yalnızca gıda yardımları sayesinde hayatta kalabiliyor.

Birleşmiş Milletler 2016’dan bu yana ülkede 70 bin kişinin çatışmalar nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor.