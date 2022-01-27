Kızılhaç: Savaş, Yemen’de benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtı

ICRC Yakın ve Orta Doğu Sözcüsü İman et-Trablusi, yaptığı açıklamada, Yemen’de 2014’ten bu yana süren çatışmaların yol açtığı insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trablusi, ICRC olarak Yemen’in dört bir yanında bugüne kadar tutsakların bulunduğu 40 merkeze ulaşmayı başardıklarını söyledi.

“ICRC’nin savaştan ötürü ulaşımı sınırlı”

Hükümet güçleri ve İran destekli Husilerin kontrolündeki farklı bölgelerde, iç savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin tutsağı ziyaret ettiklerini dile getiren Trablusi, “Tutsakların çoğu sivillerden oluşuyor. ICRC’nin, ülkedeki savaştan ötürü alıkonulanlara ulaşımı çok sınırlı. Ülkedeki tutsakları yerinde görmek için, çatışan taraflarla müzakerelerimiz sürüyor” diye konuştu.

ICRC’nin, Yemen’de farklı güçlerin kontrolündeki tutsak merkezlerinin tümüne ulaşmak için ziyaret çalışmalarını genişletmeye hazır olduğunu aktardı.

Trablusi, ancak ICRC’nin çözümlere katkısının sınırlı olduğunu söyledi. Ülkede çatışan tüm tarafların Yemenlilerin yaşadığı çileyi göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Trablusi, isim vermeden hükümet güçleri ile Husileri yıllardır devam eden iç savaşı bitirecek ve Yemen’de yeniden yaşanabilir şartları oluşturacak bir çözüme davet etti.

“Yemenlilerin yüzde 70’i yani 20,7 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç”

Savaş yorgunu Yemen’deki insani krize dikkati çeken Trablusi, “Savaş hala doğrudan veya dolaylı olarak sivillerin büyük kayıplar vermesine neden oluyor. Savaş, Yemen genelinde benzeri görülmemiş bir insani krize yol açmış durumda. Yemen, dünyadaki insani krizler arasında ilk sıralarda yerini aldı, nitekim Yemenlilerin yüzde 70’i yani 20,7 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç hale geldi” ifadelerini kullandı.

Savaşın etkilerinin günlük hayatın tüm alanında görüldüğüne dikkati çeken Trablusi, temel tüketim ürünlerinin tümünde fiyatların aşırı artmasının yanı sıra halkın büyük bir kesiminin temiz içme suyuna veya sağlık gibi en temel hizmetlere ulaşmakta ciddi anlamda zorluk çektiğini kaydetti.

Yaklaşık 30,5 milyon nüfusa sahip Yemen’de takriben 16 milyon insanın gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığının altını çizen Trablusi, bunların arasında yer alan 4,71 milyon kadın ve çocuğun ise yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu vurguladı.