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Kıvanç Tatlıtuğ’un 10 yıla kadar hapisi isteniyor

24 Eylül 2020
Kıvanç Tatlıtuğ






Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.







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24 Eylül 2020

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