Kişmir: Bir seviye daha yukarı çıktık

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) ile Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun aynı parkurda birlikte organize ettikleri 2021’in ilk yarışının ardından, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir Spor Müdürümüz Ahmet Özsoy’a özel açıklamalarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve bu yıl “Basel Holding” ismiyle gerçekleşecek Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışının ardından kurum başkanı Tigin Kişmir Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Hamitköy Ralli Sprint 16 ekibin finiş görmesi ile tamamlanırken genel klasmanda Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi birinci oldu, Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisi ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi üçüncü oldu.

Spor Müdürümüz Ahmet Özsoy’a özel açıklamalarda bulunan ve ralliyi değerlendiren Tigin Kişmir önemli mesajlar da verdi.

PANDEMİ KURALLARI DİKKAT ÇEKTİ

KKTOK Başkanı Kişmir, pandeminin neden olduğu ertelemelerin ardından düzenlenen ilk yarışta pandemi kurallarına harfiyen uyduklarını, tüm görevlileri PCR testleri yaparak çalıştığını, gelen ralli severlerin maske ve mesafe kurallarına uyduklarını ve bu hassasiyetten ötürü de herkese teşekkür etti.

“BÜYÜK PARALAR HARCANDI”

Başkan Kişmir, ralli sporcularının bu yıl çok büyük paralar harcadığının altınız çizdi. Kişmir şöyle konuştu:

Çok güzel bir organizasyon oldu. İzlemeye gelen herkesin keyif aldığı, ralli özlemi ve hasreti giderdiklerini gözlemledik. Sorunsuz bir organizasyon olması bizler adına en önemli husustu.

Ralli sporcularımız bu yıl büyük paralar harcayarak dünya ralli şampiyonasında kullanılan arabaları ülkemize getirttiler. WRS-2 kategorisindeki R5 arabalar Kuzey Kıbrıs ralli tutkunları ile buluştu.

Dünya ralli şampiyonasının derecelerini yayınlayan “ewrc” sitesi KKTC Hamitköy ismi ile rallimizin dereceleriniz bizden alıp online olarak yayınladı. Tüm dünyadaki ralli tutkunları yarışımızı takip etti.

1 level daha yukarıya çıktık. Temennimiz verilen emek ve harcanan paraların karşılığını bulması, yarışlarımızın yasaklanmaması ve tüm ralli tutkunlarının da bu heyecanı keyifle takip etmesidir.”





BİRİNCİLİK MACİLA’NIN

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint yarışında 16 ekip finiş gördü.

Basel Holding Ana Sponsorluğunda, Yakın Doğu Bankası, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Gopro, Polaris, Basel Energy, Genpower, Limasol Online, ÇağlaCarCare, Nhg katkıları ile hazırlanan organizasyon Hamitköy baraj bölgesi ve yeni yol çevresinde oluşturulan 8 kilometrelik özel etap birincisi deneme olmak üzere toplamda üç kez geçilerek ondokuz ekibin start alıp onaltı ekibin geçerli puan alabildiği yarış ekiplerin mücadelesi ile tamamlandı.

Pandemi önlemleri gereği seyirci noktaları organizasyon tarafından oluşturulmazken, izleyiciler görevlilerin talimatları çerçevesinde yarışı takip etti.

Pandemi şartları gereği kupa töreni yalnızca genel klasman ödülleri ile sınırlandırılırken, Sınıf ödülleri sporculara şahsi olarak taktim edilip organizasyon tamamlandı.

ENDURA HEYECANLI GEÇTİ

KKTOK Ralli sprint yarışı ile birlikte Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), da Pandemi sonrası ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Hamitköy Enduro Yarışı” olarak gerçekleştirdi.

Yarışta 21 sporcu Motokros kategorisinde, 10 sporcu da ATV kategorisinde mücadele etti. Yarışçılar, yaklaşık 6.5 kilometrelik etabı önce antrenman amaçlı geçtiler.

Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın ATV kategorisinde en iyi dereceyi Sona Singh yaparken, Singh ATV4 sınıfında da zirvede yer aldı. Motokros kategorisinde ise en iyi dereceyi elde eden isim, MX1A sınıfında mücadele eden Ahmet Ömerağa oldu. ATV1’de Temel Atilla, ATV2’de Ömer Arkan ve ATV3’te Vural Tabak birincilik kupasını almaya hak kazanan isimler olurken, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX2A’da Barış Hürkol ve MX2B’de Cemal Resan sınıflarının zirvesinde yer aldılar.

Fotoğraflar: Mustafa ŞENAL