Yaşam

Kişinin yalan söyleyip söylemediğinin burnundan anlaşılması mümkün

Granada Üniversitesi’nden bilim insanları, burun sıcaklığının kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini gösterdiğini ortaya çıkardı.

Granada Üniversitesi’nden bilim insanlarının katılımı ile yapılan deneyde, kişilerinin yalan söylediklerinde burun sıcaklıklarının düştüğü tespit edildi. Yapılan deneylerde deneklerin yüzde 80’ninde doğrulanan uygulamanın kişilerin doğruyu söyleyip söylemediğinin tespitinde kullanılabilinecek bir yöntem olduğu ispatlanmış oldu.

Deney sırasında, deneklerden telefonla yakınlarını arayarak onlara yalan söylemeleri istendi. Gönüllüler yüzeydeki sıcaklığın dağılımını gösteren termal cihazlar yardımıyla izlenmeye alındı.

YALAN SÖYLEYEN KİŞİNİN BURUN ISISI 1.2 DERECE DÜŞÜYOR

Kızılötesi görüntülerde yalan söyleyen kişilerin burun sıcaklığının 1.2 derece düştüğü ve alın sıcaklığının ise bir buçuk derece yükseldiği tespit edildi.

YALAN DEDEKTÖRÜNDEN YÜZDE 10 DAHA ETKİLİ

Bilim insanı Emilio Gomez Milano’ya göre, burun sıcaklığındaki düşüş yalan söylemeye çalışan kişinin yaşadığı heyecandan kaynaklanıyor. Bununla beraber, yalan söylendiği esnada artan zihinsel çalışma alın ısısında yükselmeye neden oluyor.

Milano, elde edilen sonuçların deneklerin yüzde 80’ninde doğrulandığını ve bu yöntemin yalan dedektöründen yüzde on daha kesin sonuç verdiğini söyledi.

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