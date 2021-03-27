Kirkman, Rick Grimes filminin diziden çok farklı olacağını söyledi

Dünyaca ünlü zombi dizisi The Walking Dead’in (TWD) içinde yer aldığı hayali evrenin yaratıcısı Robert Kirkman, baş kahraman Rick Grimes’a dair (Andrew Lincoln) filmin, diziden çok daha farklı olacağını söyledi.

Dizide gözlerini hastanede açan Grimes, zamanla etrafına topladığı kişilerle bir ekip kurmuş ve zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışmıştı. Şerif yardımcısı 9. sezonun sonunda yaralanmış, bir helikopterle bilinmeyen bir yere götürülmüş ve sırra kadem basmıştı.

Bunun ardından dizinin yapımcıları karakterin, kendisine odaklanacak TWD film üçlemesiyle geri döneceği belirtmişti. Lincoln ise film çekimlerinin bu yılın ilkbaharında başlayacağını açıklamıştı.

Screen Rant’in aktardığına göre filmin vizyon tarihiyle ilgili yeni bir güncelleme yapılmasa da evrenin hayranları artık, film hakkında bir fikre sahip. Zira Kirkman, ComicBook’a verdiği röportajda filme ve diziyle arasındaki farklara dair konuştu:

Bence dizi daha çok bir grup, filmse daha çok bir Rick hikayesi. Dolayısıyla Rick’e karakter olarak daha fazla odaklanmanın ve onunla daha fazla şey yapmanın gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Bence çok farklı bir TWD hikayesi olacak ve bu gerçekten heyecan verici.

Kirkman, filmin dizinin “bir tür genişlemesi” olmadığını ve bu yüzden yaptıkları hamlelerin film mantığına uyması gerektiğini kaydetti.

“Bu çok farklı bir şey olacak ama hepimizin bildiği ve sevdiği Rick Grimes olacak” diyen Kirkman, hayranların filmi izlemesi konusunda çok heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.

Daryl ve Carol dizisi

Hayranların en sevdiği karakterlerden Daryl’ı (Norman Reedus) ve Carol’ı (Melissa McBride) konu alacak bir spin-off dizisinin (orijinal yapımdaki bir konuya veya karaktere odaklanan yan ürün) de 2023’te ekranlara gelmesi hedefleniyor.

Söz konusu iki karakterin TWD’nin 11. sezonunun büyük bir parçasını meydana getirdiğini belirten Kirkman, “Carol ve Daryl spin-off’unun yapımının, TWD’nin son sezonunun bitişine doğru hızlanacağını düşünüyorum” dedi. Spin-off’un adının “Daryl and Carol” (Daryl ve Carol) olabileceğini ifade etti.