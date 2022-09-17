Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişi öldü

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çatışmalar yaşandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.

Ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.

Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021’den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.