Güney KıbrısKıbrıs

KİPE, Dr. Fazıl Küçük anı paralarını Avrupa Merkez Bankası’na sordu

31 Ekim 2019
Dr. Fazıl Küçük, anı parası

Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına “0” Euro değerinde anı parası basıldığı haberi üzerine, Rum Haber Ajansı (KİPE) konuyu Avrupa Merkez Bankası’na sordu.

Haravgi’nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası Sözcüsünün, KİPE’ye, elektronik posta yoluyla verdiği cevapta özetle şunlar kaydedildi:

“Avrupa Merkez Bankası tarafından meşru kabul edilen tek banknotlar Euro sistemi tarafından basılanlardır. Söz konusu anı banknotunun üretilmesi Avrupa Merkez Bankası’nın onay veya düzenlemesine tabi değildir. Bu tür banknotlar basılacaksa, özgün para olarak algılanmaması için Avrupa Merkez Bankası’nın ilgili kurallarına uygun basılması gerekir.”



Etiketler

İlgili Makaleler

Doğalgaz ithalinde gecikme yaşanması tehlikesi bulunuyor

31 Ekim 2019

4 yaşındaki Mert Çakır ağır yaralandı!

31 Ekim 2019

Bakan Oğuz, Taşkent Doğa Parkı’ndaydı

31 Ekim 2019

Güneyde siyasi partilere 2020 bütçesinden ayrılan para miktarı açıklandı

31 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]iskibris.com
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı