“Kimseye bir saygısızlık yapmadım” Bunu hiç hak etmedim ve üzgünüm”

Çetinkaya futbol takımı alt yapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Kani Kansu Çeliker , Çetinkaya ile yolları ayırırken tüm konuşulanları anlattı ve sitem etti.

Futbol hayatına 6 yaşında başlayan ve 12 yıldır Çetinkaya forması giyen kaleci Kani Kansu Çeliker, sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Genç kaleci Kani, yönetim ile yaptığı görüşmeyi, yeni sezondaki talebini, yönetimin ve teknik direktörü ile görüşmesini tüm detaylarına kadar açıklarken, “Hiçbir zaman Çetinkaya’yı yalnız bırakmadım. O formayı gururla taşıdım ve bununla her zaman gurur duyduğum gibi o kadar da çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadım beni bilen bilir, bana bu şekilde davranılmasını hiç hak etmedim ve üzgünüm” derken “Ben Çetinkaya TüRk Spor Kulübünün kalecisiyim, Çetinkayacılığımla gurur duyuyorum iyi ki Çetinkayalıyım. Bir gün eminim bu yaptığınızla çok pişman olacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Bundan sonraki dönemlerde Çetinkaya Türk Spor Kulübüne sonsuz başarılar dilerim. Kendimle alakalı kararı önümüzdeki günlerde spor kamuoyuna bildireceğim” diye vurguladı.

İşte Kani Kansu Çeliker’in açıklamasının tam metni:

“Bugüne kadar hiç konuşmadım Çetinkaya kulübüne olan saygımdan Çetinkayacılığımdan susmayı uygun gördüm ancak bugün itibari ile tüm kamuoyunun tüm gerçeği bilmesinde fayda görüyorum. Ben 1.5 aydır Çetinkaya ile antrenmanlara çıkmıyorum ve 1.5 aydır hem beni, hem babamı çok kişi aradı ama biz hiçbir zaman Çetinkaya külübünü küçük düşürücü tek bir kelime etmedik. Bu yüzden açıklama yapma gereği hissettim.

Bundan 1.5ay önce külüp tarafından çağrıldım, babamla birlikte gittim. Bizden ne istediğimizi sordular biz de sade okuluma vereceğim 15.000 TL istedim, çünkü liseyi bitirdim üniversite yazılmam gerekiyordu. Sınava girdim burslu kazandım ve cüzi bir miktar olan 15 bin TL ödemem gerektiğini söylediler. Ben de bunu aynen Çetinkaya yönetimine ilettim ve bize orda bu parayı ödemeyeceklerini çünkü 1 sene önce bana yine okul parası verdiklerini (12 bin TL) bu yüzden geçen sene bunu peşinat olarak aldığım için bu yıl bana bu okul paramı vermeyeceklerini, böyle bir karar aldıklarını ilettiler.

Şok oldum, çünkü herkes peşinatını aldı ve futbol oynanmadı, buna saygı duyuyorum ama benim hayatım devam etti. Okulum devam etti ve ben aldığım parayı oraya verdim. Bu yüzden bu düşünceleri bana çok mantıksız geldi. Bu şekilde düşüncenin yanlış olduğunu okulumun devam ettiğini babam onlara izah etmesine rağmen anlamazlıktan gelip ısrarla ödemeyeceklerini ve istersem başka takım bulup gidebileceğimi söylediler. Bütün görüşme bu.

“NEDEN BÖYLE BİR BAHANE SÖYLEDİLER ANLAMIŞ DEĞİLİM”

“Oradan ayrıldım arabaya bindim babam Turan hocayı aradı ve toplantıdan konuşulan herşeyi eksiksiz bir şekilde Turan hocaya anlattı ve Turan hocada “onları dikkate alma Zenga” dedi. “Sen Kani’yi yarın antrenmana gönder, ben konuşup gerekeni yapacağım, bu işi halledeceğim, böyle bişey olamaz. Külüp öyle bir karar verdi peşinatlarla alakalı ancak Kani’yi bağlamaz, Kani’nin okulu devam etti” dedi.. Ve antrenman günü Turan hocayla konuştuğumzda “bu paranın yarısını bu hafta çıkaracam yarısını da biraz daha zaman sonra halledecem” dedi. Ve ben her zamanki gibi antremanıma gittim…

Ertesi gün son durum nedir diye Turan hocayı aradığımda Turan hoca bize biraz yanlış konuştu ve babamın kulübün içişlerine karıştığını, beni geçen sezon son maça bana ayakkabı alınmazsa maça çıkmamamı söylediğini yönetimden duymuş ve babamın bu işlere karışmamasını babama söyledi.

Babamda haklı olarak çok büyük tepki koydu. Bunlar hep telefon görüşmelerinde vardır.

Öncelikle Kani olarak şunu söyleyim, hayatımda hiçbir zaman özel hayatımda da futbol hayatımda da gendi çıkarımı ön plana koyup kimseye şantaj yapmadım. Bu ayakkabı meselesinde antrenörüm Mehmet Bolkan’dı kendisini tanırsınız gerçeği ondan da öğrenebilirsiniz ..

Ben bunu Mehmet Bolkan’a anlattığım zaman bana kahkaha attı. Böyle bir şeyin olmadığını “kim uydurduysa beni arayıp bana sorabilir, senin antrenörün bendim beni arayıp benden öğrensinler” dedi. Ayriyeten babam Ahmet Çeliker hayatında bir kez olsun bana Çetinkaya ile alakalı böyle birşey söylemedi Aksine ayakkabımı da formamı da eldivenime kadar herşeyimi babam alıyordu zaten. Neden böyle bir bahane söylediler anlamış değilim. Benim şahsıma ve karakterime uymayan şeyler bunlar.

Koskoca Çetinkaya yönetimine böyle şeyler hiç yakışmadı. Beni 1.5 aydır Çetinkaya’dan kimse aramadı. Saygısızlık yapmamama rağmen 6 yaşından beri her kategorisinde forma giydiğim, KKTC’nin en büyük çamiası Çetinkaya kulübünün en zor anında 15 yaşından beri korkusuzca kalesine geçtim. Hiç bir zaman onları yalnız bırakmadım. O formayı gururla taşıdım ve bununla her zaman gurur duyduğum gibi o kadar da çok üzgünüm çünkü bu yaptıklarının karşılığında bana bu şekilde davranılmasını hiç haketmedim ve üzgünüm…”

“SATILIK 400 İN TL KİRALIK 100 BİN TL İSTİYORLAR”

“Beni satılığa çıkardılar karşılığında 400 bin TL bonservis 100 bin TL kiralığımı belirlediler. Süper Lig’den 3 ve 1. Ligten 3 takım hem beni hem kulübü aradı. Ben kimse ile görüşmedim kulüple görüşüldü ve hiç bir şekilde kulüp yardımcı olmadı.

Ben Çetinkaya yönetiminin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ben 18 yaşındayım ve önümde en az 20 yıl daha futbol hayatım var.

Ç̧etinkaya benim yerime Yalova’nın kalecisi Kıvanç abiyi aldı yaşı 38.

Ben kendisini tanımıyorum babam çok iyi tanır, çok iyi kaleci ve karakterli bir kaleci olduğunu söyledi. Benim burada anlatmaya çalıştığım Kıvanç abinin kaleciliği veya kişiliği değil. 18 yaşında bir kalecinin yerine, ondan 20 yaş büyük, 38 yaşında birinin alınmak istemesi ve kendisiyle 100 bin TL’ ye anlaşılması hangi mantığa, hangi akla sığar?

Bunu halen daha anlamış değilim, zaten Kıvanç abinin işi de olmadı, takımdan ayrıldığını duydum. Benim burada anlatmaya çalıştığım bana karşı yapılan haksızlığı dile getirmek, benim Kıvanç abimle hiç bir problemim yoktur, iyi bir kaleci olduğunu ve iyi karakteri olduğunu öğrendim.”

“SPOR YAZARLARINA HABERİMİ YAPMALARINI SÖYLEDİLER”

“Bunlar yaşanırken ben hep sustum daha sonra beni başkan ve yönetim tarafından kişiler gazetecilerine spor yazarlarına mesaj atıp benim haberimi yapmalarını söyleyen koskoca bir Çetinkaya yönetimi beni daha da çok hayal kırıklığına uğrattı. O mesaj attıkları gazeteciler, spor yazarları babamı arayarak bunları hep söylemiştirler.

Biz yine sustuk yine saygısızlık yapmadık çünkü Çetinkaya camiası çok büyük bir camia ve bu tür şeyler Çetinkaya yönetimine hiç yakışmadı.

Daha sonra benden habersiz Baf Ülkü Yurdu yönetimine beni teklif ettiler. Erdoğan Nay’a karşı takas teklif edildim. Bundan da benim haberim yok. Baf Ulkü Yurdu’ndan babamı aradılar bu durumu söylediler. Yine susmayı tercih ettik yine konuşmadık.

Bunu da geçtim, başka Süper Lig kalecisini ikna edip babamı arattırıp takas teklif edildim. Bu tür şeyler hiç Çetinkaya kulübüne yakışmadı. Bu kadar düşmemeliydiler çünkü ben istemedikten sonra hiç bir takımdan takas olarak kaleci alamazlar. Ve ben istemesem de 1 TL dahil kazanamazlar.”

“ÇETİNKAYACILIĞIMLA GURUR DUYUYORUM”

“Bütün gerçekler bunlar. Ben Çetinkaya TüRk Spor Kulübünün kalecisiyim, Çetinkayacılığımla gurur duyuyorum, iyi ki Çetinkayalıyım. Ama bana bu yapılan haksızlıklardan dolayı futboldan soğudum ve bir karar verme aşamasındayım.

Ya futbolu tamamen bırakacağım, ya da 2 yıl mecbur ara vermek zorunda kalacam.

Yaşım 18 ve 2 yıl sonra veya 3 yıl fark etmez serbestim. 20-21 yaşında olurum, kendi kararlarımı kendim veririm.

Buradan Çetinkaya başkanına ve yönetimine son sözüm, “Keşke böyle olmasaydı, koskoca Çetinkaya camiasını bu kadar düşürmeseydik. Bu yanlış kararlarınızdan ve adımlarınızdan dolayı beni kaybettiniz. Bundan sonra vereceğiniz kararlarda, hele benim gibi genç ve uzun zamanlar hizmet edecek futbolcuları bu kadar basit harcamayın. Geleceklerimizle oynamayın yazıktır günahtır.

Ben bugüne kadar kimseye bir saygısızlık yapmadım beni bilen bilir. Ne isterse olsun ben Çetinkayacıyım hakkımla bu formayı aldım, haksız şekilde formam alındı. Allah büyük birgün eminim bu yaptığınızla çok pişman olacaksınız ama iş işten geçmiş olacak.

Bundan sonraki dönemlerde Çetinkaya TüRk Spor Kulübüne sonsuz başarılar dilerim. Kendimle alakalı kararı önümüzdeki günlerde spor kamuoyuna bildireceğim.”