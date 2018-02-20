Kimliği bilinmeyen yatırımcı 1.5 milyar TL’lik Bitcoin satın aldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, kimliği bilinmeyen bir yatırımcı 400 milyon dolar değerinde (1.5 milyar TL) Bitcoin satın aldı.

Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin kayıplarını telafi edemese de son haftalardaki artışını sürdürüyor. Ancak özellikle son günlerde Bitcoin’deki artışın arkasında kimliği bilinmeyen bir yatırımcı olabilir. ABD basınında yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz bir yatırımcı, tek seferde tam 400 milyon dolarlık (1.5 milyar TL) Bitcoin alımı yaptı. Son iki haftadır yükselişte olan Bitcoin’in fiyatı, eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Bu artışta rekor satın almanın da payı olduğu iddia ediliyor.