Kim Kardashian elbise davasından 2,7 milyon dolar kazandı

Taklit elbise için adını ve yüzünü kullanan markaya karşı hukuk savaşı başlatan Kim Kardashian, 2,7 milyon dolarlık tazminat kazandı.

Kim Kardashian, taklit elbise için adını ve yüzünü kullanan markaya karşı açtığı davada büyük bir zafer kazandı.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, davadan 2,7 milyon dolar tazminat kazanırken, avukatlar için de 60 bin dolar ödenmesine hükmedildi. Kardashian, Missguided adlı giyim firmasına, kıyafet tanıtımı için adını ve yüzünü izinsiz olarak kullandıkları gerekçesiyle şubat ayında dava açmıştı. Missguided firması, Kardashian’ın tasarımcılık da yapan rap şarkıcısı eşi Kanye West tarafından tasarlanan elbisenin taklidini üretmiş ve elbiseyi sosyal medyada tanıtırken Kim Kardashian’ın fotoğrafını kullanmıştı.

Kardashian, evindeki giyinme odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı moda markaları, Kanye’nin benim için tasarladığı bu elbiseyi taklit etmek için günlük hayatta giymemi bekleyebilir misiniz?” yazmıştı.

Missguided firması da Kardashian’a cevaben, “Sen bu elbiseyi satışa çıkmadan sadece birkaç gün önce giymiştin” demişti.